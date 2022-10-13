Exxen platformunun sevilen dizisi Gibi 3. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından internet üzerinde sık sık merak ediliyor ve Gibi 3. sezon ne zaman? Şeklinde araştırılıyor. Kısa süre içerisinde birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Gibi 3. sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Gibi 3. sezon fragmanı İZLE! Gibi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Gibi 3. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin takipçileri tarafından ikinci sezonun sona ermesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Sosyal medya üzerinde kesitleri viral hale gelen ve izleyenlerin yüzünü güldürmeyi başaran Gibi dizisi, eski izleyicilerinin yanı sıra yeni izleyiciler ile birlikte yeni sezonu bekleniyor. Peki, Gibi 3. sezon ne zaman? Gibi 3. sezon tarihi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Exxen platformunda yayınlanmakta olan Gibi dizisi için net bir tarih verilmedi fakat, dizinin başrolünde oynamakta olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü sezon müjdesini verdi.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.

GİBİ OYUNCU KADROSU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 2021 yılının ilk günü 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda yayınlanmak üzere Gibi dizisi hazırlandı. Gibi dizisi oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer alacak.