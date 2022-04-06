Gibi 3. sezon ne zaman gelecek? Gibi 3. sezon olacak mı? Gibi Yönetmeni Ömer Sinir 3. sezonu açıkladı!
- Güncelleme:
Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından Gibi izleyicileri Gibi 3. sezon ne zaman? Gibi 3. sezon olacak mı? Gibi üçüncü sezon var mı? Gibi 3. sezon izle araştırmaları yapmaya başladılar. Peki, Gibi 3. sezon gelecek mi? İşte detaylar...
Gibi 3. sezon ne zaman? Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından Gibi izleyicileri Gibi 3. sezon ne zaman? Gibi 3. sezon olacak mı? Gibi 3. sezon izle araştırmaları yapmaya başladılar. Peki, Gibi 3. sezon gelecek mi? İşte detaylar...
Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.
İlk ve ikinci sezonunda büyük ilgi gören Gibi dizisinin 3. sezonu gelecek mi merak konusuydu. Gibi dizisi izleyicilerinin 3. sezon merakını dizinin yönetmeni Ömer Sinir katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile giderdi. Ömer Sinir, Gibi 3. sezonun Eylül - Ekim aylarında izleyiciyle buluşacağını söyledi.
- Feyyaz Yiğit Yılmaz
- Kıvanç Kılınç İlkkan
- Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy
GİBİ 1. SEZON
| ?
genel
|?sezon
|Bölüm Adı
|Yönetmen
|Senarist
|Yayın Tarihi
|1
|1
|"Kokariç"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|1 Ocak 2021
|2
|2
|"Vatka"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|14 Ocak 2021
|3
|3
|"Nü Model"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|21 Ocak 2021
|4
|4
|"Erasmus'la Gelen Yamyam"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|28 Ocak 2021
|5
|5
|"Yanlış Mentor"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|5 Şubat 2021
|6
|6
|"Karanlık Güç"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|12 Şubat 2021
|7
|7
|"İkinci Yol"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|19 Şubat 2021
|8
|8
|"Badana"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|26 Şubat 2021
|9
|9
|"Ayırtma Yenilemesi"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|5 Mart 2021
|10
|10
|"Kan Parası"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|12 Mart 2021
|11
|11
|"Yılmaz Bey Banyo"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|19 Mart 2021
|12 (sezon finali)
|12
|"Atın Bulunuşu"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|26 Mart 2021
GİBİ 2. SEZON
|?
genel
|?sezon
|Bölüm Adı
|Yönetmen
|Senarist
|Yayın Tarihi
|13
|1
|"Vücutçu Yalvaç"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|31 Aralık 2021
|14
|2
|"Kuki"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|7 Ocak 2022
|15
|3
|"Bej"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|14 Ocak 2022
|16
|4
|"Sokak Röportajı"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|21 Ocak 2022
|17
|5
|"Çaça ve Cosplay"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|28 Ocak 2022
|18
|6
|"İki İçi Dışı Bir Kişi"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|4 Şubat 2022
|19
|7
|"Gelin Başı"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|11 Şubat 2022
|20
|8
|"Resimdeki Ünlü"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|18 Şubat 2022
|21
|9
|"Eşref Hidayet Gürdal Kültür Merkezi"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|25 Şubat 2022
|22 (sezon finali)
|10
|"Vita Brevis"
|Ömer Sinir
|Feyyaz Yiğit & Aziz Kedi
|4 Mart 2022
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022