2 sezona sahip olan Gibi dizisi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin izleyici kitlesi ise gibi 3. sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Exxen platformunun sevilen dizisi gibi, sevilen oyuncu kadrosu ile seyircileri kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada da gündem olan gibi dizisinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Gibi 3.sezon ne zaman? Exxen Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? Gibi 3. sezon başladı mı? Exxen Gibi izleme linki!

Gibi 3.sezon ne zaman? sorusu Gibi dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin izleyici kitlesi ise gibi 3. sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Exxen platformunun sevilen dizisi gibi, sevilen oyuncu kadrosu ile seyircileri kendisine hayran bıraktı. Gibi 3.sezon ne zaman? Exxen Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? Gibi 3. sezon başladı mı? Exxen Gibi izleme linki!

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Gibi dizisinin 3. sezonu 7 Ekim tarihinde Exxen platformunda yayınlanacak.

EXXEN GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gibi dizisi kısa skeçlerden meydana gelmektedir. İki ismin ön plana çıktığı dizide izleyeni güldürmek hedefleniyor. Öte yandan skeçlerde yer alan oyuncular da dikkat çekiyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi dizisinde göze çarpıyor.

GİBİ OYUNCU KADROSU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 2021 yılının ilk günü 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda yayınlanmak üzere Gibi dizisi hazırlandı. Gibi dizisi oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer alacak.

Feyyaz Yiğit

Feyyaz Yiğit Exxen'de yayınlanmak üzere Gibi dizisini hazırladı. Komik skeçlerden oluşan mini dizi formatında olacak Gibi başrolünde Feyyaz Yiğit yer alıyor. Feyyaz Yiğit 1988 Düzce doğumlu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünde okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne girdi. Feyyaz Yiğit Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinde rol aldı. Feyyaz Yiğit instagram hesabı https://www.instagram.com/feyyazyigit/

Kıvanç Kılınç

Exxen'de yayınlanan komedi skeç dizi programında diğer başrol Kıvanç Kılınç oldu. Kıvanç Kılınç 1982 Isparta doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü mezunu. Muhteşem Yüzyıl, Lale Devri, Ulan İstanbul, Kaçak, Filinta ve Kalbimdeki Deniz dizi filmlerinde rol aldı. Kıvanç Kılınç instagram hesabı https://www.instagram.com/kilinckivanc/