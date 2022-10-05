Exxen platformunda yayınlanmakta olan ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran başarılı internet dizilerinden Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu, diziyi izleyen kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalanda dahil olmuştu. Peki, Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? Gibi 3. sezon tarihi ne zaman?

Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu, dizinin takipçileri ve izleyicileri tarafından gün içerisinde sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. İlk iki sezonunu başarılı şekilde bitiren dizinin yeni sezonda olacakları merak konusu oldu. Birçok kesiti sosyal medya üzerinde viral hale gelen ve birçok beğeni alan dizi Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? Gibi 3. sezon tarihi ne zaman?

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen platformunda yayınlanmakta olan Gibi dizisi için net bir tarih verilmedi fakat, dizinin başrolünde oynamakta olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü sezon müjdesini verdi.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle kavga etmekte usta olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri abartı derecede sorun çıkartan bir seviyeye getirirler. Dizinin her bölümünde vermek istedikleri mesaj(lar) bulunmakta.