Exxen platformunun beğenilen ve sevilen dizisi olan Gibi dizisinin 3. sezonu, dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. 3. sezonu bekleyen izleyiciler sıklıkla Gibi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Araştırıyorlardı. 12 Ekim tarihinde merakla beklenen Gibi 3. sezon fragmanı yayınlandı. Gibi 3. sezon fragmanı izle araması, fragmanın yayınlanması ile en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Gibi 3. sezon fragmanı İZLE! Gibi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Gibi 3. sezon fragmanı izle araması, gibi 3. sezon fragmanının yayınlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasına girmeyi başardı. Birçok kişi tarafından merak edilen gibi 3. sezonda neler olacağı sorusu hakkında öngörebileceğimiz fragman, 12 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu. İşte Gibi 3. sezon fragmanı İZLE! Gibi 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

GİBİ 3. SEZON FRAGMANI İZLE

Exxen platformunun sevilen yapımları arasında yer alan Gibi dizisinin 3. sezon fragmanı 12 Ekim tarihinde izleyicileri ile buluştu.

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Exxen platformunda yayınlanmakta olan Gibi dizisi için net bir tarih verilmedi fakat, dizinin başrolünde oynamakta olan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üçüncü sezon müjdesini verdi.