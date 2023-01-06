İtalyan efsane futbolcu Gianluca Vialli'nin 5 yıldır kanserle mücadele etmesi nedeniyle sağlık durumu merak ediliyor. Arama motorlarında Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü? Gianluca Vialli hasta mıydı, hastalığı neydi? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli öldü mü, neden öldü? Gianluca Vialli hasta mıydı, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde.

GİANLUCA VİALLİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İtalyan efsane futbolcu Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti. Eski Sampdoria ve Juventus futbolcusu Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu. Vialli İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yardımcılığını da yapmıştı. İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde, Vialli'nin 58 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını üstlenen ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı'yla 59 maçta görev yapmıştı.