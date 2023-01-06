Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında, nereli? Gianluca Vialli hayatı ve biyografisi!

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Gianluca Vialli kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea formalarını giyen Vialli, İtalya Milli Takımı'yla 59 maçta görev aldı. Peki, Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli kaç yaşında, nereli? İşte Gianluca Vialli hayatı ve biyografisi!

GİANLUCA VİALLİ KİMDİR?

Gianluca Vialli (9 Temmuz 1964, Cremona - 6 Ocak 2023, Londra), 1998-2000 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırmış olan İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör. Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır. 1998 yılında Chelsea ile Kupa Galipleri Kupası'nı kazandığında aynı zamanda bunu başaran en genç teknik direktör payesini de elde etmiştir. Daha önceden oynadığı Sampdoria kulübünde Mancini ile iyi bir forvet ikilisi oluşturmuş, Milli Takımda da beraber oynamışlardır.

Kasım 2020'de pankreas kanserine yakalandığını açıkladı. 21 Aralık 2021'de ikinci kez pankreas kanseriyle mücadele etmeye başladığını açıkladı. 6 Ocak 2023 günü pankreas kanseri nedeniyle ölmüştür.