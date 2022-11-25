Ghosting kelimesinin anlamı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ghosting anlamı araştırılıyor. Peki, Ghosting ne demek? Ghosting nedir? Ghosting ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Ghosting kelimesinin sosyal medyada gündem olmasının ardından anlamı araştırılıyor. Ghosting kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, Ghosting ne demek? Ghosting nedir? Ghosting ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

GHOSTİNG NE DEMEK?

Ghosting, herhangi bir görünür uyarı veya gerekçe olmaksızın bir partner, arkadaş veya benzer bir kişiyle tüm iletişimi ve teması beklenmedik bir şekilde sona erdirme uygulamasını tanımlayan ve daha sonra söz konusu kişinin ulaşma girişimlerini veya yaptığı iletişimi görmezden gelen bir terimdir. Terim 2000'lerin başında ortaya çıktı. Sonraki on yılda, medya, sosyal medya ve çevrimiçi buluşma uygulamalarının kullanımının artmasından sonra kelimenin kullanımı arttı.

GHOSTİNG NEDİR?

Bu terim İngilizcede "hayalet" anlamına gelen "ghost" kelimesinden türetilmiştir. Sonuna mastar eki olarak "-ing" ekinin gelmesiyle "ghosting" terimi türetilmiştir.