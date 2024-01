Ghislaine Maxwell kimdir ve Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Ghislaine Maxwell son hali merak ediliyor. Maxwell 2020 yılında, reşit olmayan kişileri ayartma ve çocuk ticareti ile suçlanmıştır. Ghislaine Maxwell kimdir? Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

GHISLAINE MAXWELL KİMDİR?

Ghislaine Noelle Marion Maxwell 25 Aralık 1961 yılında doğdu. Yatırımcı ve hükümlü cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisi ile tanınan Britanyalı sosyete. Maxwell 2020 yılında, reşit olmayan kişileri ayartma ve çocuk cinsel istismar ticareti ile suçlanmıştır. 1991'de ABD'ye taşınmasından ve Epstein'la yakınlaşmasından önce medya devi ve dolandırıcı babası Robert Maxwell için çalışmıştır. Maxwell, ABD'de yaşadığı süre boyunca pek çok kez reşit olmayan kızları Epstein ve diğerleri için topladığı ve insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kalmış, bu iddiaları her seferinde reddetmiştir.

Ghislaine Maxwell

Maxwell, 2012 yılında okyanus-savunucusu TerraMar Projesi'ni kurdu. Örgüt, New York federal savcılarının Epstein aleyhindeki seks kaçakçılığı suçlamalarının halka açılmasından bir hafta sonra 12 Temmuz 2019'da kapatıldığını duyurdu. 27 Aralık 2019'da Reuters, Maxwell'in Epstein'a yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla FBI soruşturması kapsamında olanlardan biri olduğunu bildirdi.

ABD Virgin Adaları Adalet Bakanlığı 10 Temmuz 2020'de Maxwell'in Karayip topraklarında da soruşturma altında olduğunu duyurdu.

Maxwell, 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından Bradford, New Hampshire'da tutuklandı, reşit olmayan kişileri ayartma ve çocuk ticaretinin yanı sıra yemin altında yalan söylemek ile suçlandı. 14 Temmuz 2020'de New York federal yargıcı, kaçma riskinin "çok büyük" olduğunu belirledikten sonra Maxwell'i kefaletle salınmasını reddetti. 28 Haziran 2022'de mahkeme Maxwell'i cinsel istismara yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şu an Brooklyn'de bir hapishanede cezasını çekmektedir.