Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cezayirli oyuncunun yerine 20. dakikada Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Ghezzal'ın sakatlığının durumu henüz netlik kazanmadı. Ghezzal sakatland mı? Ghezzal kaç maç yok?

GHEZZAL SAKATLAND MI?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçının 20. dakikasında sakatlanarak yerini Yakup Arda Kılıç'a bıraktı.

Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 20. dakikada sakatlandı. Ghezzal, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Sakatlanan Cezayirli yıldız futbolcunun yerine 20. dakikada 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.