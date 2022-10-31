Ghezzal sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

ŞENOL GÜNEŞ GHEZZAL HAKINDA NE KONUŞTU?

Savunmada fazla pozisyon verildiğinin hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Ghezzal bu boşluğa kadar kesin bizimle olmaz. Üç maç var önümüzde Ghezzal o maçların üçünde de olmayacak. Tedavisi sürecek. Bizim takım daha iyi işler yapacak bir takım. Galatasaray maçı yerine nasıl daha iyi oynamalıyız onu konuşmamız lazım. Yanlış yaptığımız müddetçe her takım bizi zorlar. Çok yiyen ve çok atan bir takımız. Oyuna bakıyoruz seyrediyoruz. Fiziksel ve moral değerleri bakımından düşüş yaşanmış. Bunu çözersek daha iyi takım oluruz. Buna bakarız, zor bir şey değil" diye konuştu

GHEZZAL SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan, 8 maç sonra Trabzonspor maçıyla 11'e dönen ancak maç içinde bir kez daha sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuRachid Ghezzal'ın iki hafta oynayamayacağı belirtildi. Yapılan tetkikler ve çekilen MR'ın ardından 2 hafta oynayamayacağı öğrenilen Cezayirli yıldızın yine bir derbi mücadelesi olan Galatasaray maçıyla sahalara döneceği de netlik kazandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.