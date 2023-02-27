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Ghezzal sakat mı? Ghezzal ne zaman oynayacak? Ghezzal sakatlık durumu ne, ne zaman sahalara dönecek?

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Ghezzal sakat mı? Ghezzal ne zaman oynayacak? Ghezzal sakatlık durumu ne, ne zaman sahalara dönecek?

Yaklaşık olarak 4,5 ay formasına kavuşmayı bekleyen Ghezzal'ın Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanması siyah-beyazlı taraftarların canını sıkmıştı. Merak edilenler arasında ise Ghezzal sakat mı? Ghezzal ne zaman oynayacak? Ghezzal sakatlık durumu ne, ne zaman sahalara dönecek? soruları yer aldı.

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Süper Lig'de ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de başlayacakken son anda sakatlanarak kadrodan çıkarılan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında Ghezzal sakat mı? Ghezzal ne zaman oynayacak? Ghezzal sakatlık durumu ne, ne zaman sahalara dönecek? araması yaptı. İşte detaylar...

GHEZZAL NE ZAMAN OYNAYACAK?

Yaklaşık olarak 4,5 ay formasına kavuşmayı bekleyen Ghezzal'ın Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerinde adalesinden sakatlanması siyah-beyazlı taraftarların canını sıkmıştı. Takıma ne zaman katılacağı merak edilen Cezayirli yıldızın durumu belli oldu. Başarılı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Sezon başında oldukça etkili bir performans sergileyen Cezayirli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Beşiktaş Spor Kulübü Rachid Ghezzal Gündem Spor Haberler

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