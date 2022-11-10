Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Peki, Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Ghezzal ne zaman iyileşecek? Ghezzal sakatlık ne zaman bitecek? İşte, Ghezzal'ın sahalara döneceği tarih!

Ghezzal ne zaman dönecek? Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Peki, Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Ghezzal ne zaman iyileşecek? Ghezzal sakatlık ne zaman bitecek? İşte, Ghezzal'ın sahalara döneceği tarih haberimizde...

GHEZZAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Ghezzal, sahalardan 4 ay uzak kalacak. Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için ABD'de ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisi 4 ay sürecek. Tedavisinin ardından Ghezzal'ın Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Savunmada fazla pozisyon verildiğinin hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Ghezzal bu boşluğa kadar kesin bizimle olmaz. Üç maç var önümüzde Ghezzal o maçların üçünde de olmayacak. Tedavisi sürecek. Bizim takım daha iyi işler yapacak bir takım. Galatasaray maçı yerine nasıl daha iyi oynamalıyız onu konuşmamız lazım. Yanlış yaptığımız müddetçe her takım bizi zorlar. Çok yiyen ve çok atan bir takımız. Oyuna bakıyoruz seyrediyoruz. Fiziksel ve moral değerleri bakımından düşüş yaşanmış. Bunu çözersek daha iyi takım oluruz. Buna bakarız, zor bir şey değil" diye konuştu