Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Ghezzal sakatlık durumu ne?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal bir süredir ayağındaki sakatlık nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Cezayirli kanat oyuncusunun tedavisinin ardından sahalara dönüş tarihi belli oldu. Peki yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ne zaman sahalara dönecek? Rachid Ghezzal'ın saklık durumu ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş'ın Sakatlığı nedeniyle Avrupa'nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Rachid Ghezzal'ın durumu iyiye gidiyor. Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD'de 8 Kasım'da ameliyat olan Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine geldi ve saha çalışmalarına başladı.Bu gelişmenin ardından futbol severler Rachid Ghezzal ne zaman sahalara dönecek? Rachid Ghezzal'ın saklık durumu ne? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde....

RACHİD GHEZZAL SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Yıldız futbolcuRachid Ghezzal'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş sağlık ekibinin de Cezayirli kanat oyuncusunun düzelme sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sebebiyle mutlu olduğu kaydedildi. Ghezzal'ın, Ocak ayının sonundaki 20. hafta mücadelesindeki Kayserispor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

RACHİD GHEZZAL SAKATLIK DURUMU NE?

14 Ağustos'taoynanan maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmuş ancak çok geçmeden yeniden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun, formasına bir an önce dönmek için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle Avrupa'nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Rachid Ghezzal'ın durumu iyiye gidiyor. Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD'de 8 Kasım'da ameliyat olan Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine geldi ve saha çalışmalarına başladı.