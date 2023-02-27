Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek?

Gündem Haberleri

Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek?

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal'ın durumu merak ediliyor. Peki, Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek?

Isınırken sakatlanan Ghezal'ın sahalara dönüş tarihi belli olduIsınırken sakatlanan Ghezal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Ghezzal son anda kadrodan çıkartıldı, Dele Alli 11'deGhezzal son anda kadrodan çıkartıldı, Dele Alli 11'de
Talihsizliğin böylesi! 5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal, maça dakikalar kala ilk 11'den çıkarıldıTalihsizliğin böylesi! 5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal, maça dakikalar kala ilk 11'den çıkarıldı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. Peki, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek? İşte, detaylar.

GHEZZAL KAÇ HAFTA YOK?

Rachid Ghezzal'ın durumu netleşti. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında Sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan Ghezzal 2 hafta daha görev yapamayacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Rachid Ghezzal Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title