Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek?
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Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal'ın durumu merak ediliyor. Peki, Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek?
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. Peki, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Ghezzal kaç hafta yok? Rachid Ghezzal ne zaman dönecek? İşte, detaylar.
GHEZZAL KAÇ HAFTA YOK?
Rachid Ghezzal'ın durumu netleşti. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında Sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan Ghezzal 2 hafta daha görev yapamayacak.