Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlandı. Sakatlığın ardından taraftarlar Ghezzal kaç ay yok? sorusunu merak etti. Karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Peki, Ghezzal ilk yarıyı kapattı mı? Ghezzal kaç ay yok? Ghezzal sakat mı? İşte merak edilenler...

Ghezzal ilk yarıyı kapattı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor- Beşiktaş maçının 45. dakikasında sakatlanan Ghezzal hakkında merak edilenler var. Taraftarlar Ghezzal ilk yarıyı kapattı mı? Ghezzal kaç ay yok? Ghezzal sakat mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

GHEZZAL KAÇ AY YOK?

Ghezzal, sahalardan 4 ay uzak kalacak. Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için ABD'de ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisi 4 ay sürecek. Tedavisinin ardından Ghezzal'ın Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Savunmada fazla pozisyon verildiğinin hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Ghezzal bu boşluğa kadar kesin bizimle olmaz. Üç maç var önümüzde Ghezzal o maçların üçünde de olmayacak. Tedavisi sürecek. Bizim takım daha iyi işler yapacak bir takım. Galatasaray maçı yerine nasıl daha iyi oynamalıyız onu konuşmamız lazım. Yanlış yaptığımız müddetçe her takım bizi zorlar. Çok yiyen ve çok atan bir takımız. Oyuna bakıyoruz seyrediyoruz. Fiziksel ve moral değerleri bakımından düşüş yaşanmış. Bunu çözersek daha iyi takım oluruz. Buna bakarız, zor bir şey değil" diye konuştu