Sezona oldukça etkili bir şekilde başlayarak taraftarın gönlünde taht kuran Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle aylardır uzak kaldığı sahalara geri dönüyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Ghezzal Alanyaspor maçında oynayacak mı? Ghezzal Alanyaspor maçında var mı, yok mu? soruları yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Trabzonspor karşılşmasında forma giyen ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan siyah-beyazlı taraftarları sevince boğacak haber geldi. Peki, Ghezzal Alanyaspor maçında oynayacak mı? Ghezzal Alanyaspor maçında var mı, yok mu?

GHEZZAL ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond forma giyemeyecek. beIN Sports'un haberine göre sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, görev verilmesi halinde sıradaki maçlarda forma giyebilecek. Siyah-beyazlılar, Süper Ligde Alanyaspor ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.