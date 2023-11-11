SkyTürk kanalında başladığı spor haberleri kariyerini, TV360'te Gezmek Olsun programını sunarak sürdürdü. 1985 doğumlu olan Yakar, Alanya'nın tanınmış iş insanlarından birinin kızıdır. Peki, Gezmek Olsun sunucusu hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar doğum mu yapacak?

Gezmek Olsun sunucusu hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar doğum mu yapacak?

Gezmek Olsun programının enerjik sunucusu Yıldız Yakar, beklenen haberle gündemde! Yıldız Yakar ve eşi Mustafa Aksoylu, mutlu bir haberi izleyicileriyle paylaştı. Daha sonrasında konuya ilişkin detaylar izleyiciler tarafından merak edilen bir hal aldı. Peki, Gezmek Olsun sunucusu hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar doğum mu yapacak?

GEZMEK OLSUN SUNUCUSU HAMİLE Mİ?

Yıldız Yakar, eşi Mustafa Aksoylu ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu. Hamileliğinin 4. ayında olduğunu söyleyen Yıldız Yakar, cinsiyetini henüz bilmediğini ancak sağlıklı bir bebek istediğini belirtti. Böylece Gezmek Olsun programının enerjik sunucusu Yıldız Yakar'ın hamile olduğu doğrulandı.

YILDIZ YAKAR KİMDİR?

1985 doğumlu olan başarılı sunucu aslen Antalya, Alanya'lıdır. Babası Hilmi Yakar Alanya'nın tanınmış simalarındandır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Yıldız yakar İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunudur. Uzun süre eski SkyTürk kanalı bünyesinde spor haberleri sunmuştur. Başarılı sunucu günümüzde ise kanalın yeni ismi olan TV360 ekranlarında Gezmek Olsun isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.