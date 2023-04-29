GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de GEZİCİ oldu. Peki, GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?