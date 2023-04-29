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GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de GEZİCİ oldu. Peki, GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, GEZİCİ seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? GEZİCİ anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

GEZİCİ SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

GEZİCİ ANKET SONUCU

Yıldırım: %49.3

İmamoğlu: %48.6

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2019 Ankara Yerel Seçim

GEZİCİ ANKET SONUCU

Özhaseki: %47.7

Yavaş: %49.8

GERÇEK SONUÇ

Özhaseki: %47.13

Yavaş: %50.93

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

GEZİCİ ANKET SONUCU

Erdoğan: %48.2

İnce: %29.1

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2018 Genel Seçim

GEZİCİ ANKET SONUCU

Cumhur: %48.9

Millet: %38.599999999999994

HDP: %12.1

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

2017 Anayasa Referandumu

GEZİCİ ANKET SONUCU

Evet: %51.3

Hayır: %48.7

GERÇEK SONUÇ

Evet: %51.41

Hayır: %48.59

2015 Haziran Genel Seçim

GEZİCİ ANKET SONUCU

AK Parti: %38.5

CHP: %28.5

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2015 Kasım Genel Seçim

GEZİCİ ANKET SONUCU

AK Parti: %43

CHP: %26.1

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.5

CHP: %25.32

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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