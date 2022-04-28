Birçok oyuncu, senarist ve yönetmen, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen davada Osman Kavala ve diğer isimlerin ağır hapis cezası almasının ardından harekete geçti. Tam 117 ünlü isim "Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız" yazılı bir bildiri imzaladı. Gezi Parkı Bildirisine kimler imza attı? Gezi Parkı Bildirisi imza listesi!

GEZİ PARKI BİLDİRİSİNE KİMLER İMZA ATTI?

Ahmet Mümtaz Taylan, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Halil Ergün, Kubilay Aka, Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Kaan Urgancıoğlu ve Meltem Cumbul gibi isimlerin imzaladığı bildiri ise şu şekilde: "Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız."

..

Haberler.com - Gündem