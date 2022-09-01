Bugün Masterchef dış oyunda İzmir'e gidiyor. Şefler konuklara "Boyoz mu Gevrek mi" sorusunu yöneltti. İzleyiciler ise Gevrek'in ne olduğunu ve tarifini merak ediyor. Peki, Gevrek nedir, diğer ismi ne? Gevrek ve Simit aynı şey mi? Gevrek ve Simit arasındaki fark nedir? Gevrek nasıl yapılır? Masterchef Gevrek tarifi sizlerle...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gevrek tarifi oldu. Peki en güzel Gevrek tarifi nasıldır? Gevrek nasıl yapılır? Gevrek için gerekli malzemeler nelerdir? Gevrek nedir, diğer ismi ne? Gevrek ve Simit aynı şey mi? Gevrek ve Simit arasındaki fark nedir? İşte detaylar...

GEVREK NEDİR, DİĞER ADI NE?

Simit veya İzmir'de kullanılan ismiyle gevrek, susamla kaplı yuvarlak biçimli ekmeklere verilen genel addır. Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar'da yaygın olarak tüketilmektedir.

GEVREK VE SİMİT AYNI ŞEY Mİ?

Simit ve Gevrek aynı üründür. İzmir'de daha çok gevrek olarak bilinir.

GEVREK VE SİMİT ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Gevrek hamuru daha sert ve çıtır olur. Simit hamuru daha kalın ve yumuşak olur. Simit, İzmir'de daha çok gevrek olarak isimlendirilir.

GEVREK HAZIRLANIŞI

Maya, bir su bardağı ılık suda eritilir. Kabarması için 2-3 saat kadar bekletilir. 1 su bardağı ılık su ile 2 kaşık pekmez karıştırılır. Un, hamur yoğurma kabına alınır. Ortası havuz gibi açıp eritilmiş maya ve tuz ilave edilir. Pekmezli su azar azar eklenerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurulur. Hamurdan parçalar koparılıp elde yuvarlanarak simit şekli verilir. Derin bir kapta kalan 1 bardak su 1 kaşık pekmezle karıştırılır. Susam, geniş bir tabağa yayılır. Hazırlanan hamurlar pekmezli suya batırılıp çıkarılır (bazı yörelerde bu su kaynatılır, kaynar suya atılan hamur dibe çöker, yüzeye çıktığında alınır), pekmezinin fazlası akıtılır, ve fazla kurumadan susama bulanır. Fırın tepsisi hafifçe yağlanıp, simitler aralıklı olarak tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.

GEVREK KÖKENİ

Selçuklu mutfağında kulice (kiliçe çöreği) (simit) ara yemek olarak tüketilirdi. Simitten bahseden en eski arşivsel kaynaklarda simidin İstanbul'da 1525'ten beri tüketildiği yazmaktadır. Üsküdar'daki Şer'iyye Sicili'ne göre 1593'te simidin ağırlığı ve fiyatı tarihte ilk kez standartlaştırılmıştır. 17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi, 1630'lu yıllarda İstanbul'da simit satan 70 işletmenin olduğunu yazmıştır. Jean Brindesi'nin İstanbul'daki günlük yaşamı resmettiği, 19. yüzyılın başlarına tarihlenen yağlı boya tablolarında simitçiler görülmektedir. Warwick Goble de 1906'da İstanbul'daki simitçileri resmetmiştir. Zamanla simit ve çeşitleri Osmanlı İmparatorluğu'nun genelinde popüler bir yiyecek olmuştur.