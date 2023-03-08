Getir yemek çöktü mü? 8 Mart Getir kapalı mı, neden restoranlar kapalı? Getir yemek sorun mu var, neden çalışmıyor?

Mobil ticarette Türkiye'nin öncü kuruluşlarından olan 'Getir' yeni girişimi 'GetirYemek' ile yemek siparişi servisine adım atmasıyla beraber yoğun ilgi gördü. Uygulamayı sıklıkla tercih eden kullanıcılar 8 Mart günü Getir yemek uygulamasına girişte problem yaşadı ve Getir yemek çöktü mü? 8 Mart Getir neden restoranlar kapalı? Getir yemek sorun mu var, neden çalışmıyor? sorularını araştırdı.

Hizmet sektöründe önemli girişimleri ile gündeme gelen hızlı alışveriş uygulaması ' Getir' yemek siparişi servisine de yönelerek önemli bir girişime imza attı. Uygulamanın ortaya çıktığı ilk günden beri büyük ilgi toplayan Getir yemek uygulamasına giriş yapan kullanıcılar bazı problemlerle karşılaştı. Peki, Getir yemek çöktü mü? 8 Mart Getir neden restoranlar kapalı? Getir yemek sorun mu var, neden çalışmıyor?

GETİR YEMEK ÇÖKTÜ MÜ?

Getir yemek uygulaması 8 Mart günü bazı teknik problemler ile karşılaştı. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar tüm restoranların kapalı olduğunu gördü. Getir yemek uygulamasında meydana gelen sistemsel aksaklık hakkında ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.