Getir'in n11'i satın aldığı yönünde haberlerin sosyal medyada yer alması üzerine Getir n11'i satın aldı mı? Getir n11'in tamamını mı satın aldı, ne kadara satın aldı? Soruları gündeme taşındı. Peki Getir n11'i satın aldı mı?

Getir N11'i satın aldı mı? Getir'in N11'i satın aldığı yönünde haberlerin sosyal medyada yer alması üzerine Getir N11'i satın aldı mı? Getir N11'in tamamını mı satın aldı, ne kadara satın aldı? Soruları gündeme taşındı. Peki Getir N11'i satın aldı mı? Detaylar...

GETİR N11'İ SATIN ALDI MI?

Getir'in kurucusu Nazım Salur, n11 hisselerinin tamamını satın aldıklarını duyurdu. Salur'un Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekildedir:

Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com 'in diğer hisselerini de aldık. @n11com 'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir @n11com yakında.



