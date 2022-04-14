Getir kapıda ödeme var mı? Getir kapıda ödeme yapıyor mu?

Getir kapıda ödeme var mı? Getir, 2015 yılında kurulan bir şirkettir. Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunmakta. Şirket, Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde hizmet vermekte. Getir'den yemek siparişi veren vatandaşlar Getir kapıda ödeme seçeneği yok! Getir kapıda ödeme var mı, yok mu? Getir kapıda ödeme yapıyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı...

GETİR KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Getir kapıda ödeme var ancak Kapıda ödeme özelliği ise sadece GetirYemek'ten 'Restoran Getirsin' seçeneği ile verdiğiniz siparişlere özeldir.

Getir'de ödemeler iki şekilde gerçekleşiyor: dijital ve kapıda ödeme.

Dijital ödeme için yalnızca bir sefer sisteme tanımladığınız banka veya kredi kartınız ya da elinizde bulunan İstanbul Kartınız yeterli! Cüzdana ihtiyaç yok! Üstelik kredi kartı bilgilerinizi Getir dahil kimse göremez. Kart bilgileriniz Mastercard'ın ödeme altyapısı Masterpass ya da BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından korunur. Siparişinizi onayladığınızda sipariş tutarı otomatik olarak kartınızdan çekilir.

Kapıda ödeme özelliği ise sadece GetirYemek'ten 'Restoran Getirsin' seçeneği ile verdiğiniz siparişlere özel. Bu siparişlerde yemeğinizi restorana ait kurye getirir, kendi pos cihazı ile ödemeyi kapıda alabilir. GetirYemek'ten 'Restoran Getirsin' seçeneği ile verdiğiniz siparişlerinizi yemek kartlarıyla da kapıda temassız ödeyebilirsiniz.

GETİR NEDİR?

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 10 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir.

GETİR NE ZAMAN KURULDU?

2015 yılında BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur tarafından hayata geçirilen 'Getir', ortalama 10 dakika içerisinde "en çok ihtiyaç duyulan ürünleri" geniş kurye ağı aracılığı ile 7/24 kullanıcılarına ulaştıran bir mobil ticaret uygulaması. %100 Türkiye sermayesi ile kurulduğu günden bu yana yılda 5 misli büyüme yakaladı.

GETİR KİMİN?

Getir, 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan bir girişimdir. Salur, adını ilk kez "BiTaksi" uygulamasını geliştiren isim olarak duyurmuştu.

GETİR TARİHÇE

Şirket 9 Temmuz 2015 yılında Türk girişimci Nazım Salur tarafından kurulmuştur.

2019'un ikinci yarısında Getir, siparişlerini ikiye katlayarak o yılın Aralık ayında neredeyse 1,5 milyon siparişe ulaştı. Şirket 2019 yılında satışlardan 120 milyon dolar gelir elde etti.

Ocak 2021'de Getir, Londra'da hizmet vermeye başladı. Aynı yılın Mayıs ayında Amsterdam, Haziran ayında ise Berlin ve Paris'te hizmet vermeye başladı. Temmuz 2021'de şirket, İspanya ve İtalya'da hizmet veren hızlı market teslimatı uygulaması BLOK'un tamamını satın aldı. BLOK artık Getir adı ile devam edip, Lisbon'da da hizmet vermeye başlayacak