Son dönemde gündeme gelen Getir'den işten çıkarmalar konusu merak ediliyor. Türkiye'nin hızla büyüyen online alışveriş platformlarından Getir, işten çıkarmalar yaptı mı, kaç kişi bu durumdan etkilendi? İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Getir, işten çıkarma haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan haber sonrasında Getir kaç kişiyi işten çıkardı sorusu araştırılmaya başlandı. Getir işten çıkarmalar yaptı mı yoksa iddia mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Getir işten çıkarma konusu araştırılmaktadır. Peki, Getir kaç kişiyi işten çıkardı? Getir işten çıkarmalar yaptı mı? Detaylar haberimizde...

GETİR KAÇ KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI?

Getir, dünya genelinde toplam çalışanlarının yüzde 10.9'una denk gelen 2 bin 500 kişiyi işten çıkarılacak. Şirket Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edecek.

GETİR İŞTEN ÇIKARMALAR YAPTI MI?

Birçok ülkede faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Getir, yeniden yapılanma planı çerçevesinde dünya genelinde 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı. Daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.