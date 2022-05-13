Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Barcelona maçı şifresiz mi?
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La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Getafe - Barcelona bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Getafe - Barcelona maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Getafe - Barcelona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Getafe - Barcelona maçı şifresiz mi? Getafe - Barcelona maçı hakemi kim? Getafe - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Getafe - Barcelona La Liga maçı, 14.05.2022 Cumartesi saat 19.30'da başlayacak.
Getafe - Barcelona La Liga maçı S Saports'tan yayınlanacak.
Getafe - Barcelona maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.
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