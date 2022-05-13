Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Getafe - Barcelona maçı şifresiz mi?

La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Getafe - Barcelona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Getafe - Barcelona maçı şifresiz mi? Getafe - Barcelona maçı hakemi kim? Getafe - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GETAFE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe - Barcelona La Liga maçı, 14.05.2022 Cumartesi saat 19.30'da başlayacak.

GETAFE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe - Barcelona La Liga maçı S Saports'tan yayınlanacak.

GETAFE - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Getafe - Barcelona maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

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