GESTAŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattında ek seferler düzenleyecek

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında mevcut tarifeye ek 24 sefer gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.