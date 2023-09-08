GESTAŞ AŞ, deniz ulaşımında sefer saatlerini değiştiriyor

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Narlı-Adalar, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer saatlerini değiştireceğini duyurdu. Ayrıntılı bilgilere GESTAŞ AŞ'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılabileceği belirtildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 10 Eylül itibarıyla Narlı-Adalar, 11 Eylül'den itibaren de Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki sefer saatlerinin değişeceğini duyurdu.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Narlı-Adalar ile Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 10-11 Eylül'de uygulamaya konulacak sefer saati değişikliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye, "https://www.gdu.com.tr/gduonline/sefer" sayfasından veya mobil uygulamadaki "sefer saatleri" bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.

Öte yandan, yaz sezonunda Bozcaada'dan dönüşlerde uygulanmakta olan rezervasyon sisteminin 12 Eylül Salı günü sona ereceği, bu tarihten itibaren Bozcaada'dan feribota binişlerin sıra usulüyle gerçekleştirileceği kaydedildi.