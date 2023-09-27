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GESTAŞ AŞ, Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 2 Ekim itibarıyla bazı hatlarda yeni sefer tarifesi uygulayacak. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yeni sefer tarifesi uygulanacak.