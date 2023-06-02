Geskon Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan Seçim Açıklaması

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleriyle "Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin, tıpkı ilk turdaki gibi yüksek oranda seçime iştirak etmesi ve seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesi, Türk demokrasisi adına sevindiricidir" açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleriyle "Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin, tıpkı ilk turdaki gibi yüksek oranda seçime iştirak etmesi ve seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesi, Türk demokrasisi adına sevindiricidir" açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Uygur, açıklamasında; "28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sona ermiştir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin, tıpkı ilk turdaki gibi yüksek oranda seçime iştirak etmesi ve seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesi, Türk demokrasisi adına sevindiricidir. GESKON Yönetim Kurulu olarak, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz. Seçim sonuçlarının gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.