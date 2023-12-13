Geschnetzeltes zuricher art tarifi! MasterChef Geschnetzeltes zuricher art nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Geschnetzeltes zuricher art hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Geschnetzeltes zuricher art hazırladı. Peki, Geschnetzeltes zuricher art nedir? Geschnetzeltes zuricher art nasıl yapılır? Geschnetzeltes zuricher art nedir?

İsviçre mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Geschnetzeltes zuricher art ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Geschnetzeltes zuricher art nasıl yapılır? Geschnetzeltes zuricher art nedir? Geschnetzeltes zuricher art nasıl yapılır, Geschnetzeltes zuricher art yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Geschnetzeltes zuricher art yapıldı, evde klasik Geschnetzeltes zuricher art yapıldı! İşte en güzel Geschnetzeltes zuricher art!

GESCHNETZELTES ZURİCHER ART TARİFİ!

Kıyılmış dana eti 500g _

Kıyılmış arpacık soğanı 1

Taze mantarlar

100 gram

Konserve mantar kafaları süzülmüş 1 can

Tatlı kırmızı biber

½ çay kaşığı

yağ 3 yemek kaşığı

Beyaz şarap 100 ml _

krem 200 ml _

Tuz bir şey

Kıyılmış maydanoz

bir şey

Limon kabuğu rendesi (işlenmemiş) ½

1. Arpacık soğanı ince ince doğrayın. Eti biber ve toz kırmızı biberle baharatlayın. Bir tavada 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Etleri yüksek ateşte her iki tarafı da kısa süre kızartılır. Her şeyi bir eleğe koyun ve tavadaki meyve sularını toplayın.

2. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip arpacık soğanları açık kahverengi olana kadar kavurun, mantarları ekleyin. Beyaz şarabı ekleyip kaynamaya bırakın. Kremayla yağını giderin ve krema kıvamına gelinceye kadar sosu azaltın.

3. Eti ve sosu ekleyin ve sosun içinde 2-3 dakika bekletin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Maydanoz ve limon kabuğu rendesini karıştırın.