GES nedir, açılımı ne? Gelire Endeksli Senetler nedir, ne zaman çıkacak? GES ne zaman çıkacak? GES ne anlama geliyor? - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından beklenen açıklama geldi. Bakanlık, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti. GES nedir, açılımı ne? Gelire Endeksli Senetler nedir, ne zaman çıkacak? GES ne zaman çıkacak? GES ne anlama geliyor?

GES AÇILIMI NEDİR?

GES "Gelire Endeksli Senetler" demektir.

GES NEDİR?

Borsa İstanbul'da yer alan bilgilere göre:

Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç BorçlanmaSenetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Hazinetarafından 28 Ocak 2009 tarihindeilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir.GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe'de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır.

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