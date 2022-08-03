Gerzek Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi. Gerzek Şaban nerede çekildi? Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gerzek Şaban hangi il ve ilçede çekilmiştir?

GERZEK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin adı Gerzek Şaban olmasına rağmen film içinde Şaban diye bir film karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal · Osman / Seyfi

Yadigar Ejder · Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal

Nejat Gürçen · Hamdi

Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas

Muhteşem Durukan · Konyakçı

Arap Celal · Arap Celal

Muharrem Gürses · Muharrem Amca

Ülkü Özen · Lale

Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı

Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı

Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı

Hasan Ceylan