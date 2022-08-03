Gerzek Şaban nerede çekildi? Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gerzek Şaban hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Bugün Show TV'de Gerzek Şaban filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Gerzek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte detaylar...
Gerzek Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi. Gerzek Şaban nerede çekildi? Gerzek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gerzek Şaban hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Filmin adı Gerzek Şaban olmasına rağmen film içinde Şaban diye bir film karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.
Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.
Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.
Kemal Sunal · Osman / Seyfi
Yadigar Ejder · Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal
Nejat Gürçen · Hamdi
Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas
Muhteşem Durukan · Konyakçı
Arap Celal · Arap Celal
Muharrem Gürses · Muharrem Amca
Ülkü Özen · Lale
Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı
Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı
Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı
Hasan Ceylan