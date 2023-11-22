Gerzek Şaban filmi oyuncuları kim? Gerzek Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Gerzek Şaban özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gerzek Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gerzek Şaban konusu, özeti ve Gerzek Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gerzek Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Gerzek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerzek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerzek Şaban konusu nedir, Gerzek Şaban oyuncuları kimler ve Gerzek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Birbirine benzeyen ünlü bir gangsterle, filmlerde figüran oynayan bir garibanın öyküsü...
GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Natuk Baytan
Oyuncular: Kemal Sunal, Ülkü Özen, Reha Yurdakul, Muharrem Gürses, Hasan Ceylan
Tür: Komedi, Macera
Yapım Yılı: 1980 (77 dk)
Senaryo: Erdoğan Tünaş