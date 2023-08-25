Gerzek şaban filmi konusu nedir? Gerzek şaban filmi oyuncuları

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Gerzek Şaban, izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Gerzek Şaban filmi konusu nedir ve Gerzek Şaban filmi konusu haberimizde.

Birbirine benzeyen ünlü bir gangsterle, filmlerde figüranlık yapan Osman'ın komik öyküsünün anlatıldığı Gerzek Şaban filmi konusu ile izleyicileri kahkahaya boğuyor. Gerzek şaban filmi oyuncularıyla da izleyicinin beğenisini toplayarak keyifli anlar yaşatıyor.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman'ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman'ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman'ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman'ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi'nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gerzek Şaban filmininoyuncuları:

Kemal Sunal,

Ülkü Özen,

Reha Yurdakul,

Muharrem Gürses,

Hasan Ceylan,

Yadigar Ejder,

Süheyl Egriboz,

Kudret Karadağ,

Baki Tamer,

Çoşkun Göğen,

Ahmet Turgutlu,

Cihat Tamer,

Nejat Gürçen,

Ekrem Gökkaya,

Hakkı Kıvanç,

Renan Fosforoğlu,

Çetin Başaran,

Orhan Çoban