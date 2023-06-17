- Geri manevra yapan otomobil öğrencilere çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu ilçesinde geri manevra yapan otomobil iki öğrenciye çarparak, olay yerinden kaçtı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zafer Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nin bulunduğu yol üzerinde meydana dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir otomobil yaya halindeki Alperen Mustafa K. ve Sıla İ.'ye çarptı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise olay yerini terk etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.