Geri döndüler! Pendikspor ligde ilk galibiyetini aldı
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Süper Lig'in 9. haftasında Pendikspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Konyaspor, Moreno'nun golüyle öne geçti ancak Pendikspor, Erencan Yardımcı ve Diaby'nin golleriyle maçı çevirdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı. İstanbul ekibi, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.
Mücadeleyi Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 galip geldi.
Ev sahibi Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını alırken, konuk takım Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini almayı başardı.
Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.