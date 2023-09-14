Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan Gerede panayırı ne zaman? Sorusu. Özellikle Bolu'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Gerede panayırı ne zaman? Gerede panayırı hangi tarihte, nerede yapılacak?

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GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN?

Gerede Belediyesi tarafından düzenlenmekte olan etkinlik ilk etabı 15-16-17 Eylül 2023, 2. Etabı ise 29-30 Eylül, 1 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak şekilde düzenleniyor. 15 Eylül Cuma günü Saat:09.30'da Panayırın açılış töreni gerçekleştirilecek. Gerede Şehir Stadyumunda konser etkinliği düzenlenecek. Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve pandemi nedeni ile 2020 tarihinde gerçekleştirilememişti. Bu yıl etkinlik kaldığı yerden devam ediyor.