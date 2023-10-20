Gerdan Çorbası tarifi! MasterChef Gerdan Çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Gerdan Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Gerdan Çorbası hazırladı. Peki, Gerdan Çorbası nedir? Gerdan Çorbası nasıl yapılır? Gerdan Çorbası nedir?

Trakya mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarifGerdan Çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki,Gerdan Çorbası nasıl yapılır?Gerdan Çorbası nedir?Gerdan Çorbası nasıl yapılır,Gerdan Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'teGerdan Çorbası yapıldı, evde klasikGerdan Çorbası yapıldı! İşte en güzelGerdan Çorbası!

GERDAN ÇORBASI TARİFİ!

Gerdan Çorbası Malzemeleri Nelerdir

• 200 g kuzu gerdan eti

• 1 kase haşlanmış nohut

• 3 çorba kaşığı un

• 3 çorba kaşığı yoğurt

• 1 adet yumurta

• ½ limon suyu

• Et suyu

• Tereyağı

• Kırmızıbiber, tuz, karabiber

Gerdan Çorbası Nasıl Yapılır

Gerdan eti düdüklü tencerede iyice haşlanır, kemiklerinden ayrılır. Bir tencereye etler ve et suyu alınır. Diğer tarafta un, yumurta, yoğurt ve limon suyu terbiyelenir. Bu karışım et suyu ile ılıştırılarak tencereye ilave edilir. Haşlanmış nohutlar da eklenir. Kaynamaya bırakılır. Çorba kaynayınca üzerine tereyağı ile yakılmış kırmızıbiber dökülür.