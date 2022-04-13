Gerçek İtalyan Pizza hamuru tarifi, Pizza hamuru nasıl yapılır? Mayasız pizza hamuru tarifi nasıl yapılır?

Gerçek İtalyan Pizza hamuru tarifi haberimizde... Ev yapımı pizzayı herkes sever fakat dışarıda yenilen gerçek pizzaların lezzeti de bir başkadır. Orijinal pizza hamurları daha incedir ve hamurdan çok sosun, malzemenin lezzetine ulaşılır. Hamur inceciktir ev pizzasına nazaran tek bir dilimle doyurmaz. Evde yapılan pizzaların ortak yönü kalın ve hamur hamur olmasıdır. Çok doyurucudur ama gerçek ince bir pizzanın lezzeti bambaşkadır. Hamurundan sosuna, sosundan malzemesine bütün detayları verdiğimiz bu yazı sayesinde siz de evinizde orijinal İtalyan pizzası yapabilirsiniz! Üstelik evde yapılan Gerçek pizza hamuru hem daha az maliyetli hem de dışarıdakinden daha lezzetli olacaktır! İşte Gerçek İtalyan Pizza hamuru tarifi...

PİZZA HAMURU TARİFİ

Deneyen herkesin bayıldığı, bu pizza hamuru tarifi dışarıdan aldığınız pizzalardan farksız hatta çok daha lezzetlidir. Daha önce hamur yoğurmadıysanız bile bu tarifle evde hiç zorlanmadan pizza hamuru açabilirsiniz. Verilen püf noktaları birebir uygulamak yeterli olacaktır. En güzel pizza hamuru için eğer elinizde varsa pizza tavası/tepsisi tercih etmelisiniz. Pizza tavası ile yapılan pizza daha kıtırdır ve orijinal haline daha çok benzer. Eğer pizza tavanız yoksa fırın tepsisi de kullanabilirsiniz.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

İtalyan pizza hamuru nasıl yapılır sorusunun cevabı burada! Eğer elinizde kuru instant maya yoksa, yerine yarım paket yaş maya da kullanılabilir. Birçok tarifte (özellikle de ev pizzalarında) süt ya da yumurta da vardır. Fakat orijinal İtalyan pizza hamuru içerisinde kesinlikle ne yumurta ne de süt bulunmaz. Aksi takdirde pizza hamurundan çok poğaça hamuruna benzeyecektir. Kıtır ve ince bir hamur için yalnızca aşağıdaki malzemeler yeterlidir. Bu pizza hamuruyla şarküteri pizzasından margaritaya, ton balıklı pizzadan sebzeli pizzaya kadar dilediğiniz pizzayı, dilediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz.

Bu tariften 4 adet küçük yuvarlak pizza çıkmaktadır.(26 cmlik bir pizza tavasına göre)

Malzemeler:

5 su bardağı un

1 paket instant kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Yapılışı:

Hamuru yoğurmak için öncelikle derin bir kabın içerisine eleyerek unu alalım. Unu elediğimiz takdirde topaklanma olmayacaktır ve hamur daha pürüzsüz olacaktır.

Aldığımız 5 su bardağı unun ortasını havuz gibi açalım. Sırasıyla mayayı, şekeri, zeytinyağını ve tuzu ekleyelim. Daha sonra da suyunu ekleyerek yavaş yavaş hamuru yoğurmaya başlayalım. (Eğer yaş maya kullanacaksanız mayayı önceden suyun içerisinde eritmelisiniz.) Hamur ne kadar yoğrulursa o kadar güzel toparlanacaktır. Dilerseniz kaptan çıkarıp tezgah üzerinde iyice yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamur formunu aldıktan ve iyice toparlandıktan sonra üzerini örtelim ve en az yarım saat iyice mayalanana kadar dinlendirelim.

Pizza hamuru tarif süresi dolduktan ve iyice mayalandıktan sonra tezgaha (ya da hamur tahtasına) biraz un serpelim ve hamuru da tezgaha alalım. Hamurları 4 (tepsi boyutuna göre sayısını ayarlayabilirsiniz) eşit bezeye keselim ve tekrar yoğuralım. Bu sayede havasını da almış oluruz.

İlk pizza hamuru için kullanacağımız hamur bezesini alalım. Diğer bezelerin üstünü kapatıp bir kenara koyalım. Onlar mayalanmaya devam edeceği için daha güzel olacaktır. Hamuru tezgah üzerinde un serperek bir merdane yardımıyla açalım. Pizza hamuru merdaneye yapışmamalıdır o yüzden yapışmayana kadar un serpmeye dikkat edelim. Hamurda yumurta olmadığı için çok rahat şekil alacaktır.

Şeklini ve boyutunu ayarladığınız pizza hamurunu tepsiye alalım. Eğer pizza tepsiniz yoksa fırında kullanacağınız tepsiyi biraz ısıtın. Hamuru yağlı kağıda ya da direkt tepsiye koyabilirsiniz. Hatta dilerseniz tepsinin arka kısmını bile kullanabilirsiniz. Bu sayede kenarlarını da rahat ayarlarsınız.

Tepsiye aldığımız pizza hamurunun üzerine çatalla delikler açalım, bu sayede hamur şişmeyecektir. Üzerine sos ve malzemelerini koymadan önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 8-10 dakika yalnızca pizza hamurunu pişirelim.

Hamur biraz piştikten sonra üzerine önce sosunu daha sonra da kullanacağınız malzemeleri ekleyebilir, 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika da malzemeleriyle pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

MAYASIZ PİZZA HAMURU TARİFİ

Gerçek pizza hamuru mutlaka mayayla olmaktadır. Fakat birçok insanın midesini maya rahatsız edebilir ya da mayadan hoşlanmıyor olabilir. İşte bu tarifte maya sevmeyenler için mayasız pizza hamuru tarifi vereceğiz. Bu tarifte maya yerine yoğurt ve kabartma tozu kullanıyoruz. Bu sayede orijinal pizza tadını da asla kaybetmiyoruz.

Malzemeler:

5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet oda sıcaklığında yumurta

3 su bardağı elenmiş un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Derin bir kabın içerisine yumurtayı kıralım. Üzerine yoğurdu, sütü, tuzu, toz şekeri ve sızma zeytinyağını ekleyerek iyice çırpalım. İyice çırptıktan sonra karışıma suyun yarısını da ekleyelim. Sonra kabartma tozunu ve ununu da ekleyerek malzemeleri karıştıralım. Hamur kıvamını bulana kadar suyunu ve ununu eklemeye devam edelim. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Daha sonra hamuru bir kenarda 10 15 dakika dinlendirelim. Mayalı bir hamur olmadığı için daha fazla dinlendirmeye gerek yoktur.

Dinlendikten sonra hamuru tezgah üzerinde ya da direkt pizza tepsisinde elimizle yayalım. Dilerseniz merdane yardımıyla da deneyebilirsiniz fakat cıvık bir hamur olduğu için yapışacaktır, bu yüzden elle yapmak en iyisi. Şeklini verdikten sonra sosunu ve malzemelerini ekleyerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim. Afiyet olsun!

İTALYAN PİZZA SOSU TARİFİ

Evde pizza hamuru nasıl yapılır anlattık, sıra pizza sosunda. İtalyan pizza hamuru yapıldıysa sosu da orijinal pizza sosu olmalıdır.Pizza sosuna lezzetini domatesi verecektir. Bu yüzden varsa kışlık domates kullanmanızı öneririz. Bu sosu pizzanın yabanına iyice yaydıktan sonra üzerine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz.

Sos Malzemeleri:

2 su bardağı kışlık domates (1 paket hazır domates püresi de kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 yaprak taze fesleğen

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı kara biber

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı toz biber

(Varsa hazır pizza baharatı da kullanabilirsiniz)

Yapılışı:

Pizza hamuru gibi sosun da yapılışı çok basit. Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçiriyoruz! İşte bu kadar basit. Eğer daha yoğun olmasını isterseniz sosu kaynatarak da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

EVDE PESTO SOS TARİFİ

Pizza hamuru üzerinde domates sosu sevmeyenler için bir diğer orijinal İtalyan sosu ise Pesto Sos! Ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlayan pesto sos marketlerde oldukça pahalıya satılıyor. Vereceğimiz bu tarif sayesinde evde pesto sos yapabilirsiniz. Üstelik evde pesto sos dışarıdakinden daha lezzetli!

2 demet taze fesleğen

150 gram parmesan peyniri (peynirsiz de yapabilir ya da isteğe göre farklı bir kuru peynir de tercih edebilirsiniz)

100 gram çam fıstığı (kaju ya da ceviz içi de kullanabilirsiniz)

5 diş sarımsak

Biraz tuz

Yapılışı:

Öncelikle çam fıstığını yakmayacak şekilde yağsız tavada hafif kavuralım.

Fesleğenleri yıkayalım sonra da ince ince kıyalım.

Parmesan peynirini rendenin ince bölümüyle rendeleyelim.

Sarımsakları ayıklayalım ve tuzla birlikte havanda dövelim.

Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirelim ve püre haline getirelim. Pesto sosumuz hazır! Direkt tüketebilir ya da kavanoza koyarak saklayabilirsiniz.

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