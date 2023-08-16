Gerçeğin Peşinde programı neden yok, bitti mi ve Serap Paköz'ün programı neden kaldırıldı soruları gündeme geliyor. Star TV'nin gündüz kuşağı programı olan Gerçeğin Peşinde neden kaldırıldı merak ediliyor. Peki, Gerçeğin Peşinde programı neden yok, bitti mi? Serap Paköz'ün programı neden kaldırıldı?

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı Star TV'nin gündüz kuşağında Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programı yayından kaldırıldı mı merak ediliyor. Gerçeğin Peşinde programı neden yok, bitti mi? Serap Paköz'ün programı neden kaldırıldı? soruları gündeme geliyor. Gerçeğin Peşinde programı neden yok, bitti mi? Serap Paköz'ün programı neden kaldırıldı? Detaylar haberimizdedir…

GERÇEĞİN PEŞİNDE PROGRAMI NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezonda Star TV ekranında olmayacağı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın yeni sezondaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu.

SERAP PAKÖZ'ÜN PROGRAMI NEDEN KALDIRILDI?

Başarılı sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.