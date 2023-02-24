UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Başakşehir'in rakibi Gent olurken, Sivasspor ise Fiorentina ile eşleşti. Peki, Gent hangi ülkenin takımı? Gent nerede, hangi ülkede bulunur? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir'in rakibi Gent oldu. Bunun ardından futbol severler, Gent hangi ülkenin takımı? Gent nerede, hangi ülkede bulunur? Gent takımı hangi ligde bulunuyor, kaçıncı sırada? merak etti. İşte ayrıntılar...

GENT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

KAA Gent, Belçika'nın Gent şehrinin atletizm ve hokey sporlarını barındıran spor kulübüdür. Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun kurucu takımlarındandır. 1989-90 sezonundan beri Pro League'de mücadele etmektedir. Hokey ve atletizm şubeleri 1864 yılında kurulmuştur ve bu Gent kulübünü Belçika'nın en köklü spor kulüplerinden biri haline getirmiştir. Kulüp daha sonra Fransızca La Gantoise adını kullanmıştır. Şu anki Felemenkçe adına 1971 yılında değiştirmiştir. Kulüp ilk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşamıştır. Ertesi sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen ilk Belçika takımı olmayı başarmıştır.

Kulübün lakabı De Buffalo's, yani "Bufalolar" 1900'lerin başında Wild West Sirki ile gelen Buffalo Bill'in şehri ziyaretinden gelmektedir.

GENT NEREDE?

Gent (Fransızca: Gand), Belçika'nın Anvers'ten sonra ikinci büyük şehridir. Aynı zamanda Belçika'nın Felemenkçe konuşulan Flaman Bölgesi'nde Doğu Flandre vilayetinin başkenti ve en büyük yerleşim birimidir.

Şehir, Schelde ve Lys Nehirleri'nin kavuşma bölgesinde kurulmuştur. Orta Çağ'da, Kuzey Avrupa'nın en büyük ve en zengin şehirlerinden biriydi. Bugün de önemli bir liman ve üniversite şehridir.

Belediye sınırları içinde Gent kenti yanında Afşnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Dampoort, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem ve Zwijnaarde adlı kasabaları da kapsar. 2012 itibarıyla nüfusu 248,242 kişidir ve böylece nüfus itibarıyla Belçika'nın ikinci büyük belediyesi olur. Etrafındaki diğer varoşları ile Gent metropoliten bölgesi, 1.205 km² bir alan kaplar ve (1 Ocak 2012 itibarıyla) toplam nüfusu 248,242 olup Belçika'nın dördüncü büyük metropoliten bölgesi olur.

Gent'te her yıl 10-15 gün süren Gent Şenliği (Felemenkçe: Gentse Feesten) düzenlenir ve her yıl yaklaşık 3,2 milyon ziyaretçi bu şenliğe katılmaktadır.

GENT HANGİ LİGDE, KAÇINCI SIRADA?

Gent, Belçika Pro Lig'de yer alan bir takımdır. Gent şuanda ligde 1. sırada yer alıyor.