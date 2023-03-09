Gent Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gent Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gent Başakşehir canlı maç anlatımı!
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UEFA Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Gent Başakşehir maçı oynanıyor. Gent Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Gent Başakşehir canlı maç anlatımı ve Gent Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Gent Başakşehir maçı kaç kaç? Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Gent Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Gent Başakşehir maçı kaç kaç? UEFA Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Gent Başakşehir maçı oynanıyor. Gent Başakşehir maçı kaç kaç merak ediliyor. Gent Başakşehir canlı maç anlatımı ve Gent Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Gent Başakşehir maçı kaç kaç? Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Gent Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Gent - Başakşehir maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü ile devam ediyor.
Gent - Başakşehir maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Gent - Başakşehir maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Gent - Başakşehir maçı saat 23.00'te başlayacak.
Gent - Başakşehir maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Gent - Başakşehir maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Gent - Başakşehir maçı Gent'te, Ghelamco Arena Stadyumu'nda oynanacak.