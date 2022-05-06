Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Juventus maçı şifresiz mi? - Haberler

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Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Juventus maçı şifresiz mi?

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Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Juventus maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Genoa - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Genoa - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Genoa - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Genoa - Juventus maçı şifresiz mi? Genoa - Juventus maçı hakemi kim? Genoa - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Genoa - Juventus Serie A maçı, 06.05.2021 Cuma bugün saat 22.00'de başlayacak.

Genoa - Juventus Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak.

Genoa - Juventus maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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