Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa - Juventus maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Genoa - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Genoa - Juventus maçı şifresiz mi? Genoa - Juventus maçı hakemi kim? Genoa - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

GENOA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa - Juventus Serie A maçı, 06.05.2021 Cuma bugün saat 22.00'de başlayacak.

GENOA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa - Juventus Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak.

GENOA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Genoa - Juventus maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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