Yukatel Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert, Genk ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekti ve iyi bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala Genk hangi ülkenin takımı? Genk hangi ligde oynuyor, nerede? soruları gündeme geldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." dedi. Peki, Genk hangi ülkenin takımı? Genk hangi ligde oynuyor, nerede?

GENK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

KRC Genk daha bilindik ismiyle Racing Genk Belçika'nın Genk şehrine ait futbol takımıdır. Kulüp 1923'te kurulmuş olsa da futbol takımı 1988'de Waterschei Thor ve KFC Winterslag'ın birleşmesiyle oluşmuştur. Belçika'nın en başarılı dört takımından biri olan Racing, Avrupa kupalarında düzenli olarak boy göstermektedir. Pro League şampiyonluklarının yanında 2 Beker van België da vardır.

Tarihçe

KRC Genk, Waterschei Thor ve KFC Winterslag takımlarının birleşmesiyle 1988 yılında kurulmuş, yaşantısına 1. ligde başlamış ancak aynı yıl küme düşmüştür. Ertesi sene tekrar bir üst lige çıkan Genk art arda dört sezon 1. ligde mücadele etmiştir. 1997'de elde edilen sekizinciliğin ardından iyi bir sezoon geçiren takım 1997-98 sezonunu 2. bitirmiştir. İlk Avrupa macerasında, 2. turda RCD Mallorca'ya elenen Genk, sezon sonunda ilk lig şampiyonluğuna ulaşmıştır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1999-2000 sezonundaki ilk yılında 2. ön eleme turunda NK Maribor'a elenen Genk, Lig kupasını kazanmıştır. Sezonu 9. bitiren takım ertesi sene de iyi bir performans ortaya koyamamış ve 11. sırada kalmıştır. Aynı sene UEFA Kupası'nda SV Werder Bremen'e elenen Genk, 2002 yılında özlediği şampiyonlupa bir kez daha kavuşmuştur. Ertesi sene tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Genk, Real Madrid, AS Roma ve AEK ile girdiği mücadelede grubu sonuncu olarak tamamlamış ve elenmiştir.

2006-07 sezonunda ligi Anderlecht'in ardından ikinci sırada bitiren Genk 2007-08 sezonunda taraftarlarını üzerek 10. sırada kalmıştır.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

24 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Genk- Adana Demirspor karşılaşması saat 21:00'da Genk'de, Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Genk- Adana Demirspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.