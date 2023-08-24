Genk - Adana Demirspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Genk - Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

24 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Genk- Adana Demirspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Genk- Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Genk- Adana Demirspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Genk - Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

24 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Genk- Adana Demirspor karşılaşması saat 21:00'da Genk'de, Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Genk- Adana Demirspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.