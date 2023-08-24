Genk - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Genk - ADS maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Genk - Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Genk - Adana Demirspor maç özeti! Genk - Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Genk - Adana Demirspor maç özeti!
Genk - Adana Demirspor maç özeti! Genk - Adana Demirspor maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Genk - Adana Demirspor maç özeti! Genk - Adana Demirspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Genk - Adana Demirspor maç özeti haberimizde...
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Genk - Adana Demirspor maç özetini maçın ardından TV8,5 kanalından izleyebilirsiniz.
Genk - Adana Demirspor maçı 2-1'lik Genk üstünlüğü ile sona erdi.
Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos 2023 günü oynandı.
Genk - Adana Demirspor maçı canlı olarak TV8,5'ta yayınlandı.