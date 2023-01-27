Geniz akıntısı günlük hayatı zora sokan hastalıklardan biridir. Hastalık genelde nezle denilen burun akıntısı ve buna bağlı olarak seyreder. Peki, Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısının belirtileri nelerdir? Geniz akıntısı kaç gün sürer, ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl önlenir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Geniz akıntısı, kişinin burun ve sinüs kanalından boğazına doğru akan akıntıya verilen isimdir. Mevsim geçişlerinde yoğunlaşır. Son zamanlarda sıkça görülen bu rahatsızlığın çözümü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısının belirtileri nelerdir? Geniz akıntısı kaç gün sürer, ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl önlenir? Detaylar haberimizde...

GENİZ AKINTISI NEDİR?

Burun asıl olarak üst solunum yolunun ilk organıdır. Solunum yolu vücudun giriş kapılarından biridir. Solunum yoluyla içe çekilen hava gözle görülmese de taşıdığı toz, polen ve virüs, bakteri veya mantar gibi pek çok patojeni alt solunum yollarına taşıyabilmektedir. Geniz akıntısı bu tehlikeye karşı vücudun oluşturduğu en önemli savunma sistemlerinden biridir.

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısı nedenleri arasında birçok farklı faktör sıralamak mümkündür. Bu sebepler arasında en yaygın olanı ise alerjik postnazal damlama olarak da bilinen alerjik tepkimelerdir.Geniz akıntısının en yaygın nedenlerinden bir diğeri, sapmış septum olarak tanımlanabilir. Zira bu durumda, rahatsızlıktan muzdarip bireyin kıkırdak duvarının (septum) yer değiştiği ve belli bir yöne doğru eğilmeye başlaması söz konusudur. Bunun sonucunda ise burun deliklerinden geçiş yapabilme kapasitesi olan alan küçülerek mukus drenajı engellenir. Böylece geniz akıntısı belirtileri ortaya çıkar.

Geniz akıntısına neden olan diğer sebepleri ise şu şekilde:

Soğuk havalar,

Kimyasallar,

Ani hava değişimleri,

Bakteriyel sinüs enfeksiyonları,

Gebelik,

Nemsiz hava,

Viral enfeksiyonlar,

Parfümler,

Gebelik,

Baharatlı yiyecekler,

GENİZ AKINTISI BERİTİLERİ NELERDİR?

Son zamanlarda günlük hayatta yaygın görülen geniz akıntısı hastalığının belirtileri şu şekildedir:

Sürekli yutkunma gerekliliği hissi,

Bilhassa yatarken sıkıntıya sebep olan öksürük ve tıkanma nöbetleri,

Boğaz içi ve çevresinin kaşınması,

Mide bulantısı,

Ağız kokusu sayılabilir.

GENİZ AKINTISI KAÇ GÜN SÜRER?

Rahatsızlığın tedavi süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Zira tedavi süresi de hastalığın sebebine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bireydeki geniz akıntısının altında yatan neden grip ya da nezle ise ekseriyetle 5 ila 10 günlük bir süre zarfında gerçekleşecek tedavi ile düzelmek mümkündür. Diğer yandan akut iltihaplı sinüzitlerin sebep olduğu vakalarda ise 10 ila 14 gün süren bir tedavi uygulanabilmektedir.

GENİZ AKINTISI NASIL ÖNLENİR?

Geniz akıntısı önlemenin yollarından biri bol bol su içmektir, günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Sigara içilmemesi ve tozlu-dumanlı, hava kirliliği olan ortamlardan uzak durulması gerekir. Hastaların burunlarına tuzlu su spreyleri veya solüsyonları kullanmaları faydalıdır. Burada burun yıkamanın önemini bir kez daha vurgulamak gerekir. Alerjik nezlesi olanların alerjenlerle teması azaltmak için önlemler alması gerekir. Dönemsel olarak doktor kontrolünde alerji tedavileri kullanılabilir. Diğer yandan burun mukozasında ve işleyişinde bozulmaya neden olan esas hastalıklar belirlenmişse, bu durumda artık önlem almak değil, bunların tedavisine başlamak gerekir.

GENİZ AKINTISINA NE İYİ GELİR?

Geniz akıntısının neden kaynaklandığı belirlenip tedavi edilmelidir. Geniz akıntısı yukarıdaki nedenlerden birinden kaynaklanmıyorsa evde uygulanabilecek yöntemle çok basit ve uygulanmasından hiçbir güçlük olmayan yöntemlerdir. Bu yöntemler şu şekildedir: