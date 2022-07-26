Geniş Aile 1. bölüm izle! Geniş Aile, 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizisidir. Dizinin final yapmasına rağmen yıllar geçse bile unutulmaz sahneleri ile hafızalardaki yerini korumaktadır. Geniş Aile dizisini yeniden izlemek isteyenler için Geniş Aile 1. bölüm izle! Full HD Geniş Aile 1. bölüm tek parça izle haberimizde...

GENİŞ AİLE 1. BÖLÜM İZLE

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GENİŞ AİLE 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

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GENİŞ AİLE DİZİSİ HAKKINDA

Geniş Aile, 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizisidir. Proje tasarımı Kamuran Süner ve Cüneyt İnay'a aittir. Yönetmenlik koltuğunda Ömer Uğur vardır. Yapımcı D Productions ve senarist Cüneyt İnay'dır. İlk sezon 8 Temmuz 2009-15 Haziran 2010 tarihleri arasında yayımlandı ve 49. bölüm ile sona erdi. 2. sezon 10 Ağustos 2010 tarihinde yayına başlamış, 25 Haziran 2011 tarihinde sezon finali yapmıştır. 3. sezon 10 Ağustos 2011 tarihinde başlamış, 18 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 108. bölümü ile final yapmıştır. D Productions tarafından İstanbul, Sarıyer semti Boyacıköy Mahallesi'nde çekilmiştir. Dizi 1'den 58. bölüme kadar Kanal D'de, 59'dan 108. bölüme kadar ise Star TV'de yayımlanmıştır. 3 sezondan oluşan dizi 108. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

GENİŞ AİLE KONUSU

Cevahir (Ufuk Özkan) 28 yaşlarında genç bir delikanlıdır. Almanya'dan yeni dönmüş ve eski aşkı Şuküfe'yle (Zuhal Topal) evlenmek istemektedir. Fakat en eski düşmanı Koyu Bilal (Fırat Tanış) da bu amaçtadır. Bu yüzden sürekli birbirleriyle kavga ederler. Fakat ikinci sezonda Şuküfe'nin evlenmesiyle aralarındaki rekabet biter. Ama bu sefer de Koyu Bilal'in hapisteki arkadaşı Kâtip'in kardeşi Zeynep'e âşık olurlar. Cevahir'in küçük kardeşi Nazan (Bihter Dinçel) ise küçüklük aşkı Mürsel'le (İlker Ayrık) evlenmeye çalışmaktadır fakat hep bir olay buna engel olur ama evlenmişlerdir ve ikinci sezonda Somer Tuna adında bir çocukları olmuştur. Cevahir ve Nazan'dan sonraki en küçük kardeş Zekai (Bora Akkaş) ise matematik dersi süper olan zeki ve bir o kadar da kurnaz olan bir çocuktur. Zeynep (Rojda Demirer) genç ve güzel bir kızdır. Eczacılığı henüz bitirmiştir. Cevahirlerin evinde bir oda kiralamaya karar verir. Ancak kişilikleri uyuşmadığı için hep kavga ederler. Fakat yavaş yavaş Zeynep Cevahir'e, Cevahir de Zeynep'e âşık olmaya başlamışlardır.