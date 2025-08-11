Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır?

Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır?
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 1165. bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken sorulardan biri, araçların ön tarafına tersten yazılan ifadeler ile ilgiliydi. Peki bu ifadeler nelerdir ve neden tersten yazılır?

Yarışmada sorulan "Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır?" sorusu sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. İzleyiciler, bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır? İşte cevabı...

GENELLİKLE HANGİ İKİ İFADE ARAÇLARIN ÖN TARAFINA TERSTEN YAZILIR?

A) Ambulans ve İtfaiye

B) İtfaiye ve Polis

C) Polis ve Ambulans

D) Ambulans ve Zabıta

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

