"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 1165. bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken sorulardan biri, araçların ön tarafına tersten yazılan ifadeler ile ilgiliydi. Peki bu ifadeler nelerdir ve neden tersten yazılır?
Yarışmada sorulan "Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır?" sorusu sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. İzleyiciler, bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Genellikle hangi iki ifade araçların ön tarafına tersten yazılır? İşte cevabı...
A) Ambulans ve İtfaiye
B) İtfaiye ve Polis
C) Polis ve Ambulans
D) Ambulans ve Zabıta
DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.